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【Moderna疫苗】對變種病毒仍有效 將測試接種加強劑

環球社會熱點 18:54 2021/01/26

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南非及英國相繼出現變種新冠病毒，引來專家憂慮目前新冠疫苗的有效率，能否對抗新型變種病毒株。美國藥廠Moderna表示，Moderna疫苗產生的抗體，可使在英國及南非發現的變種新冠病毒失效，將測試接種加強劑。Moderna預料，額外接種多一劑疫苗，可提高對病毒的抵抗能力。

Moderna嚴重過敏個案 美疾控指較輝瑞少 【下一頁】

Moderna的研究發現，Moderna疫苗對英國的變種新冠病毒仍然有效。Moderna特別指出，該疫苗對南非變種病毒株的抗體水平降低原來的6分1，但強調疫苗對南非變種病毒株的有效率仍高於預期。

此外，該藥廠續透露，雖然接種兩劑疫苗已可抵抗變種新冠病毒，但預料接種多一劑可提高疫苗對病毒的抵抗能力。

南非變種對抗體抵禦力驚人 引疫苗效用憂慮 【下一頁】

Moderna正研發針對南非變種病毒株的新版加強劑疫苗，並將試驗把這種新版疫苗作為加強劑，是否會產生更好的免疫反應。該公司計劃兩個月內開始對南非變種病毒的加強劑，進行第一階段試驗。

杜克大學醫學中心（Duke University Medical Center） 病毒學家蒙特菲奧里（David Montefiori）表示，雖然對Moderna的有效率保持「謹慎樂觀」的態度，但對是否能有效抵抗南非變種病毒仍產生不確定性。

蒙特菲奧里續指，雖然南非變種病毒株會降低Moderna疫苗的有效率，但期望有效率仍可達到70%至80%。

責任編輯：郭麗明

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