【美股焦點】黑莓盤前升22%　與百度加強自動駕駛技術合作

▲ 黑莓加強與百度合作，深化汽車業務。

近日獲散戶追捧的黑莓（美︰BB）宣布，將擴大與百度（美︰BIDU）的合作夥伴關係，以推動下一代自動駕駛技術，這是該公司自2018年以來與百度達成戰略合作夥伴關係後的一次深化合作。 黑莓股價盤前升22%，報21.99美元；百度盤前跌1.69%，報250.55美元。

百度的高清地圖將在黑莓QNX Neutrino 實時操作系統（RTOS） 上運行，雙方還將開發一系列自動駕駛汽車項目。黑莓表示，在QNX操作系統與百度的智能駕駛Apollo平台整合後，百度在為創新技術建立商業生態系統方面取得重大進展，期望日後繼續與百度緊密合作，以協助開發及部署自動駕駛及互聯汽車技術。

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百度表示︰「我們的目標是為汽車製造商提供一條清晰，快速實現無人駕駛汽車的道路，並將安全放在首位。」百度認為，BlackBerry QNX軟件在功能安全性，網絡安全性和可靠性方面表現出色，而百度在人工智能和深度學習方面已取得長期發展。雙方結合能共同促進智能汽車產業的發展。

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編輯︰侯景成