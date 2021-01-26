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【美國疫情】拜登擬提升接種目標 每日150萬劑

環球社會熱點 19:01 2021/01/26

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美國新冠肺炎疫情嚴峻，各地新冠肺炎新增個案不斷上升。美國總統拜登周一（25日）揚言提升新冠疫苗接種目標，希望每日可以接種150萬劑新冠疫苗。拜登有信心在今年夏天前，實現群體免疫。早前拜登提名的醫務總監默西及華府傳染病專家福西皆表示，每日100萬劑新冠疫苗接種數目，只是底線、絕非上限。

拜登（Joe Biden）之前建議在上任的首100日，每日接種100劑疫苗。他在周一記者會上更表示，認為美國可以每天接種150萬劑疫苗。

拜登其後補充，政府正在嘗試在其上任100日內，達成每天接種100萬劑的目標。下一步則是在之後的100日，增加接種數量，以達成群體免疫的效果。

拜登料下月美國逾50萬人死 福西：疫苗仍有效 【下一頁】

拜登對疫苗接種情況感到樂觀，指所有願意接種的人，都有望可以在春季接種。如果按照拜登新計劃的速度，美國有望在夏天前實現群體免疫。

默西（Vivek Murthy）周日（24日）在媒體採訪時指，政府已經開始展望更長遠的目標。他指每日接種100萬劑只是底線，絕非上限；福西（Anthony Fauci）同日指每日100萬劑的數量合理，但絕非最終數目，政府一向希望能夠超越目標。

美國有線電視新聞網絡（CNN）周日報道，共有11萬人，因感染新冠肺炎而需留醫。

責任編輯：李俊儀

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