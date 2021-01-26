【拜登上任】紐時諷拜登戴勞力士名錶 「可能只想準時開會」

美國總統拜登上周正式上任，拜登在就職當日上佩戴勞力士（Rolex）名錶，卻被《紐約時報》大造文章。《紐時》形容，拜登的勞力士名錶，與特朗普以外的其他前美國總統所戴的大眾型手錶，堪稱「大相逕庭」。

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《紐時》指，這款不鏽鋼勞力士Datejust手錶，其售價超過7,000美元（約5.46萬港元），形容該手錶價值相當於十幾張華府發放的經濟刺激支票。

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報道指，美國總統戴豪華手錶的風氣，曾經被廣泛接受，像是美國前總統艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）及約翰遜（Lyndon B. Johnson），都擁有勞力士金錶Day-Date，令這款手錶又被稱為「總統錶」。

不過，《紐時》認為，在互聯網時代，佩戴奢侈腕錶已經過時，象徵著脫離現實的精英主義。因此，克林頓（Bill Clinton）會戴價值只有39美元（約304港元）的Timex Ironman電子錶，小布殊則戴上價值只有50美元（約390港元）的石英錶Timex Indiglo。

奧巴馬只會佩戴國產品牌Shinola平價錶，或者是南加州品牌Jorg Gray的運動手錶，價錢不到500美元（約3,900港元）。

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《紐時》形容，拜登選擇的手錶似乎游走於豪華和平價之間。拜登常佩戴歐米茄（OMEGA）的Speedmaster Moonwatch Professional和 Seamaster Diver 300M，兩者售價在5,000至6,000美元（約3.9萬至4.68萬港元）之間。

《紐時》最後於文末暗諷：「他可能只想準時出席白宮會議而已」。

責任編輯：林嘉莉