  • 21°C
香港時間 : 2021126日 (二) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拜登上任】紐時諷拜登戴勞力士名錶 「可能只想準時開會」

環球政治 18:30 2021/01/26

分享：

美國總統拜登上周正式上任，拜登在就職當日上佩戴勞力士（Rolex）名錶，卻被《紐約時報》大造文章。《紐時》形容，拜登的勞力士名錶，與特朗普以外的其他前美國總統所戴的大眾型手錶，堪稱「大相逕庭」。

美民調﹕6成人撐拜登 最滿意其抗疫表現 【下一頁】

《紐時》指，這款不鏽鋼勞力士Datejust手錶，其售價超過7,000美元（約5.46萬港元），形容該手錶價值相當於十幾張華府發放的經濟刺激支票。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

報道指，美國總統戴豪華手錶的風氣，曾經被廣泛接受，像是美國前總統艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）及約翰遜（Lyndon B. Johnson），都擁有勞力士金錶Day-Date，令這款手錶又被稱為「總統錶」。

不過，《紐時》認為，在互聯網時代，佩戴奢侈腕錶已經過時，象徵著脫離現實的精英主義。因此，克林頓（Bill Clinton）會戴價值只有39美元（約304港元）的Timex Ironman電子錶，小布殊則戴上價值只有50美元（約390港元）的石英錶Timex Indiglo。

奧巴馬只會佩戴國產品牌Shinola平價錶，或者是南加州品牌Jorg Gray的運動手錶，價錢不到500美元（約3,900港元）。

拜登簽令「買美國貨」 加拿大表示憂慮 【下一頁】

《紐時》形容，拜登選擇的手錶似乎游走於豪華和平價之間。拜登常佩戴歐米茄（OMEGA）的Speedmaster Moonwatch Professional和 Seamaster Diver 300M，兩者售價在5,000至6,000美元（約3.9萬至4.68萬港元）之間。

《紐時》最後於文末暗諷：「他可能只想準時出席白宮會議而已」。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【拜登上任】金正恩未接受現實？僅以非官媒報道
今日
【拜登上任】金正恩未接受現實？僅以非官媒報道
【拜登上任】美民調﹕6成人撐拜登 最滿意其抗疫表現
今日
【拜登上任】美民調﹕6成人撐拜登 最滿意其抗疫表現
【國會暴亂】18歲少年篤灰 向FBI告發父親參與暴亂
今日
【國會暴亂】18歲少年篤灰 向FBI告發父親參與暴亂
【彈劾特朗普】前律師：他或已私下特赦自己及子女
今日
【彈劾特朗普】前律師：他或已私下特赦自己及子女
【彈劾特朗普】參院最快2月初審議 拜登﹕成功機會微
今日
【彈劾特朗普】參院最快2月初審議 拜登﹕成功機會微
政治 特朗普 克林頓 小布殊 拜登 奧巴馬 美國 勞力士

上一篇文章

【Moderna疫苗】對變種病毒仍有效 將測試接種加強劑

下一篇文章

【移民澳洲】技術移民永居簽證審批期延長 或要等2年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【拜登上任】拜登簽令「買美國貨」 加拿大表示憂慮
【拜登上任】拜登簽令「買美國貨」 加拿大表示憂慮
【特朗普卸任】於佛州設前總統辦公室 外界猜不再參選
【特朗普卸任】於佛州設前總統辦公室 外界猜不再參選
美股熔斷機制是甚麼？究竟有何作用？
美股熔斷機制是甚麼？究竟有何作用？
【BNO移民】蘇格蘭擬發動二次獨立公投
【BNO移民】蘇格蘭擬發動二次獨立公投
新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日 時間18:00）
【特朗普卸任】梅拉尼婭據報正倒數離婚 上周這幕現暗湧
【特朗普卸任】梅拉尼婭據報正倒數離婚 上周這幕現暗湧