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【5G】中移動與中國廣電就5G共建共享訂具體合作協議

股市 18:22 2021/01/26

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中移動 （00941） 早前與中國廣電訂立有關5G共建共享之《合作框架協議》。中移動宣布，根據《合作框架協議》，今日全資附屬公司中移通信代表其31家省公司與中國廣電訂立了一系列具體合作協議，包括《5G網絡共建共享合作協議》、《5G網絡維護合作協議》、《市場合作協議》及《網絡使用費結算協議》。

騰訊再狂吸67.5億，中移動援軍見撤退，詳見【下一頁】

合作期均為自協議訂立之日起至2031年12月31日，並分為第一階段合作期及第二階段合作期。第一階段合作期是指協議訂立之日起至2021年12月31日期間，第二階段合作期是指2022年1月1日至2031年12月31日期間。

三大電訊商要求紐交所NYSE覆議除牌決定，見【下一一頁】

根據協議，中移動及中國廣電雙方共同建設700MHz無綫網絡，中移通信向中國廣電有償共享2.6GHz網絡，雙方對700MHz無綫網絡具備同等網絡管理權限，中移通信承擔700MHz無綫網絡運行維護工作，中國廣電向中移通信支付網絡使用費，包括700MHz無綫網絡運行維護費、700MHz傳輸承載網使用費、2G/4G/5G網絡使用費。

相關文章：【5G手機】瑞銀料今年5G手機出貨佔33%　或令手機製造廠利潤率受壓

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編輯：袁諾曦

港股 中國移動（00941） 電訊 5G

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