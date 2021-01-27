【香港地產風雲@iM網欄】地產代理分工 似打Online Game

近日和行家閒聊，發現了一個很有趣的地產代理分工，感覺自己在玩online game一樣。 作為一個優秀的團隊，分工真的很重要，正如一隊足球隊要踢得好，也要分前鋒和後衛。我們來理解一下：

街霸

係示位或者地盤撈客的代理，好多時開新盤就會在附近看到，他們大多數是入行年資較短，沒太多客底，只能靠耐力去找新客。

法師

在鋪頭cold call的代理，擅長遠距離攻擊，靠電話找客人，通常是做二手買賣居多。

車手

車同事車出車入，分少少數， 比較罕見的職業。

刀手

街霸同法師既轉職，負責幫人夾入飛夾單，正如一個前鋒在球隊的作用，幫忙負責入波。

影相佬

有威就攞，發展商吹雞晒馬負責影相嘅人

收租佬

形容無所事事的上上上司，只是坐在自己位置收租。

其實人生如遊戲，遊戲如人生，各人有各人職務，只要發揮到自己所長，自然有發展嘅空間。

作者_唐汶睎簡介： 我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

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