【大灣區】東亞銀行委任盧永欣為大灣區辦公室主管

▲ 東亞銀行委任盧永欣為大灣區辦公室主管

東亞銀行 （00023） 宣布，委任原零售信貸部主管盧永欣，出任大灣區辦公室主管，駐於香港。東亞銀行表示，任命將加強銀行在香港及內地業務間的跨境協作，隨著政府相關政策的的公布和實施，將繼續提升業務單元間的協同效應，進一步強化大灣區內部署，把握拓展業務的機遇。

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大灣區辦公室將專注制定策略，推動最大協同效益及協調資源配置，以發揮銀行在大灣區內的優勢，推進突破性項目發展，帶動業務增長。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，透過整合內部資源和優勢，大灣區辦公室將讓東亞銀行進一步把握區內的業務機遇，包括即將正式實施的跨境理財通計劃。

聯席行政總裁李民斌指，發展大灣區業務是東亞銀行的策略重點，而且是未來業務增長動力之一。配合該行在銀行、證券和資產管理擁有的全方位業務牌照，加上在消費金融業務方面建立的策略合作夥伴，相信在大灣區發展具備有利條件。

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編輯：趙穎妍