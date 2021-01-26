【ET講股通】孫運喜：收水驚魂 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股打回原形，恒指全日跌767點，收報29391點。大市成交稍縮至2,789億元，騰訊 （00700） 跌6.3%至718.5元，港交所 （00388） 跌7.2%至513元；早前受壓的本地股逆市反彈，九倉 （00004） 升2.9%至42.5元。

港股調整不足為奇 20天綫支持大

昨日急漲股份今日大跌，主因出現收水驚魂。市傳人民銀行透過公開市場操作收水100億，以往新春前央行鮮有收水行動。此外，人行顧問馬駿提出央行宜改變政策，以免誘發更大經濟及金融風險，市場憂慮貨幣政策趨緊。上證跌1.5%，失守短期上升軌。

惟相信收水驚魂只是市場調整藉口，港股累積升幅巨大，一如早前所言，在30000點至30280點水平之間出現調整，不足為奇。初步評估，小雙頂量度跌幅，由頸綫計約700點，重要支持還包括上升裂口28864至29100點，以及20天綫28400點，相信恒指有望在上述幾個關鍵位置覓得支持，尤其是20天綫。

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