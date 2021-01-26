【北水資金】北水單邊買貨？ 7家股份年內走資逾10億、兩行業成重災（附十大排名）

▲ 港股通北水大舉流入之際，個別概念股走資明顯

港股通北水年初至今大舉買貨，今日（26日）再度淨買入139億元，今年以來吸資達2783億元。以最新CCASS資料，今年至上周四（21日）港股通買貨愛好分明，騰訊 （00700） 、中移動 （00941） 已經別吸資699億元和427億元，但同一時間港股通仍從特定主題沽貨套現，有7家股份於期內走資逾10億元，電動車概念、金融股主導名單。

騰訊、中移動吸資龐大，美團 （03690） 、港交所 （00388） 、中芯國際 （00981） 、中海油 （00883） 吸資都逾100億元，6家股份共吸資1673億元，佔同期港股通淨吸資額約3分之2。

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至於北水減持股份方面，平安 （02318） 成為「走貨冠軍」，至上周四交易日已走資33億元，但其後5席全屬汽車股，分別是長汽 （02333） 、 贛鋒鋰業 （ 01772 ） 、 吉利 （ 00175 ） 、 比亞迪 （ 01211 ） 、 廣汽 （ 02238 ） ，5家車股走資93億元。

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其他在港股通十大沽貨名單的尚有國壽 （02628） 、中行 （03988） 、平安好醫生 （01833） 、中石化 （00386） ，反映金融股、汽車股成為北水減持主要目標。

不過，港股通減持不一定等於股價表現不濟，北水十大減持股中，贛鋒鋰業年初至今升幅達44%，比亞迪、吉利今日回吐後年內升幅仍逾25%，反映中外資金對內地汽車股看法不同。

股份 港股通減持額

（至1月21日） 年初至今股價表現

（至1月26日） 平保 （02318） 32.53億元 +1.11% 長汽 （02333） 26.80億元 +5.45% 贛鋒鋰業 （01772） 18.77億元 +44.06% 吉利 （00175） 17.08億元 +26.04% 比亞迪 （01211） 16.24億元 +28.64% 廣汽 （02238） 14.45億元 -10.44% 國壽 （02628） 10.31億元 -0.35% 中行 （03988） 8.46億元 +1.51% 平安好醫生 （01833） 6.30億元 -0.74% 中石化 （00386） 5.86億元 +8.36%

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記者：麥德銘