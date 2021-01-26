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【北水資金】北水單邊買貨？ 7家股份年內走資逾10億、兩行業成重災（附十大排名）

股市 17:54 2021/01/26

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港股通北水大舉流入之際，個別概念股走資明顯

港股通北水年初至今大舉買貨，今日（26日）再度淨買入139億元，今年以來吸資達2783億元。以最新CCASS資料，今年至上周四（21日）港股通買貨愛好分明，騰訊 （00700） 、中移動 （00941） 已經別吸資699億元和427億元，但同一時間港股通仍從特定主題沽貨套現，有7家股份於期內走資逾10億元，電動車概念、金融股主導名單。

騰訊、中移動吸資龐大，美團 （03690） 、港交所 （00388） 、中芯國際 （00981） 、中海油 （00883） 吸資都逾100億元，6家股份共吸資1673億元，佔同期港股通淨吸資額約3分之2。

滙證：全年南下資金料達8000億元人幣 內地十大互惠基金港股十大持倉是甚麼？名單可見【下一頁】

至於北水減持股份方面，平安 （02318） 成為「走貨冠軍」，至上周四交易日已走資33億元，但其後5席全屬汽車股，分別是長汽 （02333）贛鋒鋰業 01772 吉利 00175 比亞迪 01211 廣汽 02238 ，5家車股走資93億元。

官媒：警惕新能源車浮誇炒作風 吉利新高轉倒跌，可見【下一頁】

其他在港股通十大沽貨名單的尚有國壽 （02628） 、中行 （03988） 、平安好醫生 （01833） 、中石化 （00386） ，反映金融股、汽車股成為北水減持主要目標。

不過，港股通減持不一定等於股價表現不濟，北水十大減持股中，贛鋒鋰業年初至今升幅達44%，比亞迪、吉利今日回吐後年內升幅仍逾25%，反映中外資金對內地汽車股看法不同。

股份 港股通減持額
（至1月21日）		 年初至今股價表現
（至1月26日）
平保 （02318） 32.53億元 +1.11%
長汽 （02333） 26.80億元 +5.45%
贛鋒鋰業 （01772） 18.77億元 +44.06%
吉利 （00175） 17.08億元 +26.04%
比亞迪 （01211） 16.24億元 +28.64%
廣汽 （02238） 14.45億元 -10.44%
國壽 （02628） 10.31億元 -0.35%
中行 （03988） 8.46億元 +1.51%
平安好醫生 （01833） 6.30億元 -0.74%
中石化 （00386） 5.86億元 +8.36%

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記者：麥德銘

港股 中國銀行（03988） 平安好醫生（01833） 中國人壽（02628） 中國平安（02318） 長城汽車（02333） 廣汽集團（02238） 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 贛鋒鋰業（01772）
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