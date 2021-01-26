【北水資金】北水單邊買貨？ 7家股份年內走資逾10億、兩行業成重災（附十大排名）
港股通北水年初至今大舉買貨，今日（26日）再度淨買入139億元，今年以來吸資達2783億元。以最新CCASS資料，今年至上周四（21日）港股通買貨愛好分明，騰訊 （00700） 、中移動 （00941） 已經別吸資699億元和427億元，但同一時間港股通仍從特定主題沽貨套現，有7家股份於期內走資逾10億元，電動車概念、金融股主導名單。
騰訊、中移動吸資龐大，美團 （03690） 、港交所 （00388） 、中芯國際 （00981） 、中海油 （00883） 吸資都逾100億元，6家股份共吸資1673億元，佔同期港股通淨吸資額約3分之2。
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至於北水減持股份方面，平安 （02318） 成為「走貨冠軍」，至上周四交易日已走資33億元，但其後5席全屬汽車股，分別是長汽 （02333） 、贛鋒鋰業 （01772） 、吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 、廣汽 （02238） ，5家車股走資93億元。
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其他在港股通十大沽貨名單的尚有國壽 （02628） 、中行 （03988） 、平安好醫生 （01833） 、中石化 （00386） ，反映金融股、汽車股成為北水減持主要目標。
不過，港股通減持不一定等於股價表現不濟，北水十大減持股中，贛鋒鋰業年初至今升幅達44%，比亞迪、吉利今日回吐後年內升幅仍逾25%，反映中外資金對內地汽車股看法不同。
|股份
|港股通減持額
（至1月21日）
|年初至今股價表現
（至1月26日）
|平保 （02318）
|32.53億元
|+1.11%
|長汽 （02333）
|26.80億元
|+5.45%
|贛鋒鋰業 （01772）
|18.77億元
|+44.06%
|吉利 （00175）
|17.08億元
|+26.04%
|比亞迪 （01211）
|16.24億元
|+28.64%
|廣汽 （02238）
|14.45億元
|-10.44%
|國壽 （02628）
|10.31億元
|-0.35%
|中行 （03988）
|8.46億元
|+1.51%
|平安好醫生 （01833）
|6.30億元
|-0.74%
|中石化 （00386）
|5.86億元
|+8.36%
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記者：麥德銘