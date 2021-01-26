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【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》推大更新修復問題　反出現更多新Bug

科技 17:47 2021/01/26

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近日開發商CD Projekt Red終於推出Cyberpunk 2077的Patch 1.1版大型更新，盼能改善穩定性及修復部分問題。

遊戲大作《Cyberpunk 2077》自去年底推出後，一直遭受玩家批評，甚至因太多漏洞而出現退款潮。近日開發商CD Projekt Red終於推出Cyberpunk 2077的Patch 1.1版大型更新，盼能改善穩定性及修復部分問題。不過不少玩家在安裝Cyberpunk 2077更新後，發現在遊戲中出現了更多新Bug，嚴重影響遊戲進度。

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根據The Verge報道指，不少有Cyberpunk 2077玩家在安裝大型修正檔1.1更新後，發現遊戲出現跟多新問題。其中在遊戲任務「他鄉故知」（Down on the Street），玩家需要待配角「武村吾郎」主動聯繫才可繼續執行主線任務。

而在更新前，玩家偶爾會遇到沒有來電的問題。在更新後問題反而變得更加嚴重，該配角雖然會主動聯繫，但開始通話後卻完全不說話，頭像也會卡住、無法掛斷電話，任務無法進行。而且出現這個問題後，玩家也無法儲存進度。若重新讀取存檔，也會觸發開始通話後卻完全不說話的問題。即代表若碰上這些Bug的玩家，遊戲進度將會在下一次更新前，一直停滯於此。

CD Projekt Red隨即發現問題，並在官方論壇上提供了一個可暫時解決的方法。玩家必須讀取主角V和武村吾郎的辦公室前的存檔，當V在辦公室外與武村的對話結束，並出現了任務進度的更新後，再在角色頁面中選擇跳過23小時，就能觸發該任務並順利與武村通話。

值得一提的是，CD Projekt Red也已預告在數星期後，將會推出另一個更大型的更新。而 2021年上半年內。則會額外為PS5和 Xbox Series X推出另一個免費更新，令遊戲更加暢順。惟目前PlayStation Store仍然未重新上架 Cyberpunk 2077，相信Sony仍需要作更深入的審核。

【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》漏洞百出　開發商指銷量依然超1300萬份

責任編輯：曾曉汶

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