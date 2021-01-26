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【疫苗保險】宏利推接種疫苗副作用免費保障　恩恤身故賠20萬元

Hot Talk 17:40 2021/01/26

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宏利宣布推出「接種疫苗副作用免費保障」，並為此預留合共1億元最高賠償額。

政府最快下月農曆新年後啟動接種新冠病毒疫苗工作。宏利宣布推出「接種疫苗副作用免費保障」，並為此預留合共1億元最高賠償額。受保客戶在接種疫苗後14日出現不良反應求醫，將可獲得300元的住院前門診現金保障；另外每日的住院現金保障達800元，長達14日。若如受保客戶在接種疫苗後出現不良反應後30日內，不幸因不良反應或其併發症於香港或澳門身故，將獲得20萬港元的恩恤身故保障。

林鄭：復星BioNTech疫苗100萬劑2月下旬到港【下一頁】

由即日起至2021年6月30日，超過100萬位現有及全新的宏利香港和澳門客戶，包括個人保單的持有人及受保人，以及團體醫療住院保單的受保成員（包括受保配偶及子女），如在香港或澳門接種認可的疫苗，包括2019冠狀病毒病疫苗，將可自動獲得宏利提供的接種疫苗副作用免費保障，無需任何事先登記手續。

Moderna：疫苗防治南非變種病毒 效果較弱【下一頁】

截至2020年12月初，宏利已處理及批出近1,300項與2019冠狀病毒病相關的索償，符合公司預期。

相關文章：【經濟寒冬】疫苗難即時刺激經濟　渣打分析師：最快下半年才現改善

【疫苗延誤】輝瑞、阿斯利康疫苗產能不及預期　後者向歐盟交付量大減6成

編輯：吳敏芳

副作用 冠狀病毒 香港 疫苗
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