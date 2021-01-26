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【中美關係】富蘭克林鄧普頓：拜登上場仍難以逆轉中美貿易關係　兩國已由伙伴變成競爭對手

宏觀解讀 19:01 2021/01/26

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【中美關係】富蘭克林鄧普頓：拜登上場仍難以逆轉中美貿易關係　兩國已由伙伴變成競爭對手

拜登上任美國總統後，外界密切關注美國外貿政策方向會否出現重大變化。富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）發表2021年全球經濟展望，旗下西方資產管理亞洲（日本除外）投資管理主管兼基金經理孫應梅（Desmond Soon）表示，儘管拜登上場後將重整特朗普任內時期的外貿政策，但他認為，不論拜登如何改變政策，也無法扭轉中美兩國視對方為貿易競爭對手的本質。

渣打韋浩思：全球經濟仍需幾年時間才能恢復至疫情前水平，詳情可見﹕【下一頁】

孫應梅預料，拜登上場後將以更審慎的態度推行外貿政策，但他相信，在特朗普上任的時期內，中美關係已出現重大改變，從以前的伙伴合作關係變成競爭對手，預料兩國貿易關係難以逆轉至昔日時期。

不排除將有更多指數剔出受制裁影響的企業

孫應梅建議投資者應做好心理準備，以適應逐漸趨向兩極分化（中國、美國）的國際局勢。他表示，不排除未來將有更多指數剔出受制裁影響的企業。該行新興市場股票團隊基金經理黎邁祺（Michael Lai）則表示，預計拜登將拓展多邊貿易關係，國際市場可因此而受惠。

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編輯﹕賴奕羚

經濟 股票 貿易 中美關係 財富及資產管理

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