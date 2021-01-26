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【零售寒冬】歐舒丹L'Occitane上季銷售額跌1.1% 9個月關44間店鋪

股市 17:24 2021/01/26

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歐舒丹上季銷售額按年跌1.1%。

歐舒丹L'Occitane （00973） 公佈財年第三季度業績，按固定匯率計算，上季銷售額按年增長4.3%至5.7億歐元（約54億港元），所有主要品牌均實現增長，L’Occitane en Provence增長3%至4.7億歐元，ELEMIS增長18.8%至5182萬歐元，LimeLife亦實現7.8%的增長，銷售額錄得2478萬歐元。不過，按報告匯率計算，集團上季銷售按年跌1.1%。

歐舒丹財年首三季銷售按固定匯率按年下滑5.4%至11.9億歐元，按報告匯率則下滑8.9%。

I.T再推無薪假，所有員工首4月放14日無薪假，請按【下一頁】

歐舒丹今日收報19.26元，升0.1%，成交307萬元。

以地區劃分，中國、日本、英國、俄羅斯及台灣在二零二一財年第三季度帶動整體增長，按固定匯率計算，分別錄得28.9%、10.6%、11.5%、11.8%及14.7%的增長。

歐舒丹在財年前9個月共關閉44間門店，截至去年底，歐舒丹共有1564間門店，同店銷售倒退5.4%。

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編輯：陳健婷

港股 L'OCCITANE（00973）

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