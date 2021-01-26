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【新股IPO】快手1024首日招股即傳冀尋求以招股價上限定價 國際配售提前結束

股樓投資 17:32 2021/01/26

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今日才展開招股的快手（新上市編號：01024），已有消息指公司冀尋求以招股價上限115元定價，集資420億元。稍早前有指快手的國際配售部分已錄得足額認購，將提前於周三（27日）下午截止認購。

快手科技自周二（26日）至周五（29日）招股，招股價介乎105元至115元，每手100股計，一手入場費11615.89元。若未計超額配售權，快手科技集資384億至420億元，較去年集資王京東 （09618） 集資為高，料上市時市值可達4,724億元。

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快手是次擬發行3.65億股新股，相當於擴大後股本8.9%，當中97.5%國際配售，2.5%公開發售，集資規模383.5億元至420億元。倘計及超額配售權，集資額最高可達483億元，較去年集資王京東的345.6億元更高，成為2019年底阿里巴巴 （09988） 回港第二上市以來，逾一年集資最多的新股。

微創心通醫療2160今日起招股你抽唔抽？ 認購前的五大不可不知，見【下一頁】

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記者：張以正

 

快手—W（01024） 港股

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