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麗港城業主趕移民　上機前兩小時終賣出單位

股樓投資 17:39 2021/01/26

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疫情持續肆虐，其中藍籌屋苑之一的麗港城，早前更連錄多宗確診，而第5座更疑「垂直傳播」爆疫，以致E室居民需要撤離。中原郭麗娟坦言，早前港大微生物學系講座教授袁國勇到屋苑視察，令屋苑速成市場焦點，而部分準買家都延遲睇樓，惟同時有人趁機問價，冀能買到平盤。 

及至近日，屋苑錄得移民盤減價成交，實用呎價更不足1.3萬元，中原郭麗娟說，麗港城14座中層D室，實用面積687平方呎，原則三房兩廁間隔，後改作四房一廁，座向東北方，享園景，最初開價890萬元，放盤5個月，終以885萬元易手，實用呎價12,882元，略低市價。 

郭麗娟續說，原業主於2007年8月以299萬元買入單位，因要移民，故要出售單位，終於上機前兩小時成功沽貨，雖然略低市價易手，但現賬面仍然賺586萬元，物業期內升值逾1.9倍。 

郭麗娟坦言，市場暫已習慣疫情下的運作模式，即使屋苑連錄多宗確診個案，惟業主沒有因此減價。

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撰文 : 黃卓賢

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