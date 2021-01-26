【騰訊700】微信用戶參與度提升 變現能力正面 瑞銀予騰訊目標價830元

瑞銀發表研究報告指，騰訊（00700）於本周舉行了微信會議，分享微信近期的進展及策略。該行認為，因用戶參與度強勁，帶來數個有利於未來變現的正面因素，其中微信及朋友圈日活躍用戶分別達11億及7.8億，帶動生態系統上的增長，小程序數目按年升75%，而企業夥件更按年升400%，相關用戶交易增加，去年的GMV按年增一倍達到1.6萬億元人民幣。

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瑞銀分析，大部分GMV來自電商及本地服務。公司繼續開放微信的生態系統，並與短片產品等連結，開放影片動態及外部搜尋功能，相信長遠將有廣告、支付、訂閱及打賞等的變現機會，而相關因素未反映在股價上，予「買入」評級，目標價830元。

瑞銀指，短視頻向來都是微信的焦點策略之一，公司成功拉近與字節跳動及快手的用戶差距，並在動態方面有很大潛力，估計微信可利用視頻流量優勢轉向其他渠道，包括是小程序、遊戲及搜尋等，進一步提升用戶參與度及變現等，而且視頻本身亦是更好的廣告載體。另外，管理層亦指計劃在以後的微信更新中加入直播功能，意味應用程式將進一步「視頻化」。

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去年小程序的日活躍用戶達到4億人，而每戶平均小程序及GMV分別升25%及67%，去年小程序變現方面亦有改善，付予非遊戲類開發商的廣告收入按年增長25%，GMV則按年升逾100%。去年小程序月活躍用戶首次突破5億人，使用時長及遊戲數目分別增50%及20%，整體小遊戲營收則按年升20%。

騰訊昨日升至767.5，創上市新高後，今日跌6.3%，收報718.5元，成交365億元。

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