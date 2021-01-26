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【快手科技IPO】快手1024招股熱爆 快手概念股紛起舞

股市 17:19 2021/01/26

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快手科技（新上市編號﹕01024）周二（26日）啟動招股，火熱認購行情不單令券商的融資額度「秒殺」，與快手科技相關的概念股也同樣跟漲，更有多隻A股在快手招股前已多次漲停。港股方面，快手聯席保薦人華興資本 （01911） 曾升逾22%，全日最終升4.6%，收報21.55元。

快手孖展每日追蹤，詳見【下一頁】

抽幾多手快手科技才能穩中一手？見【下一頁】

不少與快手有合作的港股及A股早已炒起，今日亦繼續逆市造好，短視頻營銷方案服務商云想科技 （02131） 曾升近12%，破頂高見12.16元，全日升6.6%，報11.58元。至於A股，首都在綫（深：300846）漲停，引力傳媒（滬：603598）升3.4%，因賽集團（深：300781）及新媒股份（深：300770）均升逾2%。

快手科技速納國際指數、恒生科指在望，詳看【下一頁】

圖看招股重點及估值

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被稱為網紅帶貨概念股的日出東方（滬：603366）今日漲停。雖然日出東方澄清，只是認購華興資本美元基金2.76%，而華興美元基金持有快手比例為0.1%，意味公司間接持有快手比例為0.00276%，佔比極低。但這無阻公司股價近日不斷漲停。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：袁諾曦

港股 快手—W（01024） IPO A股 云想科技（02131） 引力傳媒（滬：603598） 新媒股份（深：300770） 日出東方（滬：603366） 因賽集團（深：300781）

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