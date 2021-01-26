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【大行報告│汽車股】長城汽車業績勝預期　大行目標價睇幾多？

股市 17:16 2021/01/26

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長城汽車去年業績勝預期，大行如何看？

長城汽車 （02333） 業績有驚喜，在汽車銷量及毛利增長帶動下去年多賺兩成。多家大行發報告看好長城汽車，認為今年繼續保持高增長趨勢，紛紛上調其目標價，目標價範圍在35元至40元。長城汽車全日收報28.05元，微挫0.88%。

長城汽車業績勝預期，詳情【下一頁】

花旗維持對長城汽車「買入」評級，目標價由34.7元升至35.6元。該行指公司最新公布的純利及收入均勝於市場預期，第四季純利也高於該行預期的4%及市場預期的28%。且上調長城汽車2021財年的盈利預測7.6%至7.9%，以反映業績強勁。

瑞信維持「跑贏大市」評級、目標價由37元升至40元。該行認為，公司在疫情影響下業績仍能表現出色，並優於市場預期，尤其是第四季高毛利率給市場帶來驚喜。該行上調其今財年盈利預測6%至25.3%。

富瑞稱，長城汽車業績大增主要由銷售增長及成本控制帶動，預計成本機構改善能夠持續對盈利提升有正面作用。該行相信，該增長勢頭能夠維持至2021財年，因新汽車推出及平均售價增加，收入有機會超越銷售量的增長。富瑞重申「買入」評級，予目標價35元。

相關文章：【大行報告│汽車股】富瑞：車企與科技巨頭合作將引領汽車消費升級　愈遲進入電動車賽道或較失色（附名單）

【汽車缺芯】台積電TSMC傳下月汽車晶片加價15% 德國早前籲台助解決車用晶片短缺

編輯：陳華

港股 大行報告 汽車股 長城汽車（02333）

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