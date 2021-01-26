【理財智慧】跟日本師奶學用 「家計簿」慳錢 購物前先問自己這7個問題

Sarah Harvey 在英國倫敦做出版，後來去了日本東京任職。她近日撰文，寫自己在日本的生活經驗，她留日半年，最大得着竟然是學懂了「慳錢」，不再「見嘢就買」。這歸功日本師奶們常用的「家計簿」（Kakeibo），她學懂了如何使用這本有特定格式的「家計簿」。

這本簿是由日本一位女記者羽仁元子在1904年發明的，她見日本家庭主婦完全倚靠丈夫薪水，如何有效運用維持家裹開支，兼可以留少少私己錢，讓女性也可享受丁點的財政自由，於是她就設計了這本家計簿。

入面有各式表格及插圖，但除了有條理地紀錄家中一切收支外，例如每週將開支分為四類：「生活費用」、「學習」、「娛樂」和「其他」。然後記下預期花費及實際花費做對比。每個月記帳前又會問以下4個問題：1.你有多少錢？ 2.你想存多少錢？3.你實際花了多少錢？4.你可以如何改善？由此訂立儲錢目標。更重要是還訓練師奶們一套精打細算的思維，不是斤斤計較價錢，而是買東西前問以下7個問題，才決定買還是不買。

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Sarah Harvey指自己以往經常無緣無故花錢，開心會買東西、悶會買東西、不開心時更會買東西，但用了這數簿後，讓她明白想要及需要的分別，購物前會深思熟慮，再不會受情緒或衝動買這買那，她坦言現在少買了東西多了點存款。這套思維變成習慣，即使沒有家計簿，買東西前總會「停一停、諗一諗。」

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責任編輯：鄭靜珊