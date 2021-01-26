亞洲航空預料今年年底　可恢復大部分航班

新冠肺炎疫情反覆，陸續有國家宣布封鎖城市，航空業也受到影響，多條航線停飛後，有公司宣布大規模裁員，又或是被收購，具體復航時間，似乎也是未知次數。廉航亞洲航空（AirAsia）聯合創辦人Tony Fernandes表示，隨著更多國家開始針對新冠肺炎疫情推出大規模疫苗接種計劃，全球航空業的前景正在改善。

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據《CNBC》報道，亞航預料2021年年底將恢復旗下大部分航線，但在客運量方面，則在2023年仍未可回復至疫情前的水平。Tony Fernandes指，目前航空需求強勁，現階段需要等待國家開放出入境，「因為公司有在國內及地區的優勢，我覺得我們（亞航）是首批恢復的航空公司之一。」

疫情大幅削弱全球旅遊業，亞航也受到影響。亞航在去年11月公布，公司於去年7月至9月連續第五個季度虧損，並且正在通過貸款和投資者籌集資金，引進投資者融資。Tony Fernandes續指，公司正在為整個集團籌集約25億馬來西亞令吉資金，又有信心可營運至2023年。此外，公司預料短程航線需求比洲際航班，更快恢復航線。

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責任編輯：黎淑雯