【騰訊700】騰訊回調唔洗怕？ 劉央社交平台發文力撐 「2021年騰訊1000元指日可待」

港股大時代再現﹗股王騰訊（00700）周一（25日）創新高後，今日遇沽貨壓力回吐，不過數年前曾豪言騰訊見1,000元的西澤投資管理主席兼首度投資官劉央，在社交平台上一如以往力撐騰訊，揚言「2021年騰訊1000港元指日可待」。

據內地媒體報道，劉央昨日在朋友圈發文，指「相信騰訊一定會爆發，只是哪一年的問題，堅信騰訊是10萬億級別的公司，2021年騰訊1000港元指日可待！」

劉央早在2018年4月時，曾唱好騰訊，認為在2年內股價可升至1,000元，但結果不似她預期，傳媒封她為「燈神」。她去年底時接受《iMoney》專訪時曾談及此事，笑言對這個稱號絕不介懷，她表示：「今天騰訊都升了，我賺那麼多錢，怎麼都不講了？肯定要她不好時我才推，我從350元一直推到300元，現在都580元多元。」

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當時她指出，騰訊的前景還是看好的，尤其是2021年要擁抱新經濟，騰訊是必然的配置。

在訪問中，她亦看好港股，直言香港股市是全世界最平，「現在香港股市是全世界最便宜的，所以我認為30000點應該是合理值，且一點都不過分。30000點其實是一個特別容易達到的目標。如果新經濟股不斷登陸，我看到更好的恒指高度和發展。有中國的支持又有大灣區，再有南下的資金，愈來愈多新經濟股，龍頭獨角獸會來香港上市，股市為何不會上升？」

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記者：李兆明