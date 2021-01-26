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【新股IPO】微創心通醫療2160抽唔抽？入場費比快手更貴　認購前你要知的五件事

新股IPO 17:34 2021/01/26

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【新股IPO】微創心通醫療2160抽唔抽？

微創心通醫療 （新上市編號：02160） 與快手科技 （新上市編號：01024） 同期於周二（26日）至周五（29日）招股。不過，微創心通醫療的孖展銷售未有與快手科技IPO同期而大受影響。微創心通醫療IPO受投資者熱捧，吸引逾百億元孖展認購。

【下一貢】追蹤微創心通醫療孖展銷情

一. 產品管道

微創心通醫療科技主要生產主動脈瓣產品、二尖瓣產品、三尖瓣產品、外科瓣膜產品及手術配套產品。公司產品專注治療最常見的主動脈瓣和二尖瓣疾病，旗下的產品VitaFlowTM、AlwideTM 瓣膜球囊擴張導管及AlpassTM 導管已經上市。

其他產品方面，主動脈瓣產品的VitaFlowTM II系統及手術配套產品（AlwideTM 瓣膜球囊擴張導管 II）正在進行註冊。

圖看微創心通醫療招股詳情

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二. 收入來源

據招股書顯示，微創心通醫療科技僅在2019年及去年錄得收入，截至去年首7個月收入錄4844萬元人民幣，全部收入來自VitaFlow。去年首7個月，VitaFlow銷量達601套，平均售價每套8.06萬元人民幣。

【下一頁】了解微創心通醫療招股細節

三. 公司估值

截至去年首7個月，微創心通醫療淨虧損按年擴大至1.92億元（人民幣，下同），不過，承銷團之一的中金發表報告預料，未有盈利的微創心通最快於2022年錄得盈利。中金給予該公司2021年估值介乎40億至50億美元（約310億港元至387.5億元）。

【下一頁】了解投行點講微創心通

四. 基石投資者

微創心通醫療是次招股，引入16名基石投資者，合共認購1.25億美元股份，當中名知的投資者包括源峰基金、高瓴資本、新加坡政府投資公司、雪湖資本及華夏基金等。

五. 主要股東

微創心通醫療科技的大股東為微創醫療 （00853） 旗下全資擁有的Shanghai MicroPort，全球發售完成後佔公司45.59%的權益；上海鏵浩持有8.1%股份；中金康瑞持有7.67%的股份及Qianyi Investment持有6.34%。

快手街貨少，按【下一頁】睇下專家建議抽幾多手先中？

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責任編輯：謝卓榮

港股 醫療科技 心通醫療—B（02160） 快手—W（01024） 微創醫療（00853） 孖展 IPO
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