【北水資金】滙證：全年南下資金料達8000億元人幣　內地十大互惠基金港股十大持倉是甚麼？（附名單）

▲ 【北水資金】內地十大互惠基金港股十大持倉是甚麼？（附名單）

北水資金今年大舉南下，成為港股升浪的主要推動力。滙豐證券指，內地互惠基金去年發行量大爆發，共有逾3萬億元人民幣的新基金發行，令內地投資者可透過互惠基金，投資估值吸引的港股市場，而十大互惠基金持有的港股中，大部分今年都有不俗的升幅。

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滙證表示，最樂觀情況下，第一季南下的港股通資金料達3500億元人民幣，全年可達8000億元人民幣，而北水集中於尋求具稀缺性及價值性的港股。

圖看內地互惠基金港股十大持倉

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繼去年逾3萬億元人民幣新基金發行後，滙證估計，首季仍有超過139隻新基金產品發行，集資總規模約7000億元人民幣。這些基金全部都可以投資港股，持有港股比例最高50%。

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滙證指，北水大舉南下的情況，同樣見於2015至2016年間，但2021年與2015-16年南下的資金組成卻有明顯分別。該行預期，北水南下趨勢持續，因人口老化及海外投資佔比偏低下，內地投資者更願意預留更多資金作退休用途，預期資金南下速度不及2015-16年般快，否則會引來監管風險。

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南下資金中，滙證表示，從稀缺性方面看，北水較偏好互聯網及具創新力的藥企，因這類股份在A股市場較少；從價值性看，港股較A股便宜，走勢呈追落後跡象，故北水較鍾情於估值較折讓的落後股。因此，因被美國制裁導致股價受壓的中資股，正是北水追求的對象。

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編輯：陳韻妍

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