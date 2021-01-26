  • 19°C
香港時間 : 2021126日 (二) 23:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】建築公司請司機 返足6日兼超時工作 月薪僅7000元 　網民：這麼寒酸就改叫的士啦

環球政經 23:21 2021/01/26

分享：

受新冠肺炎疫情肆虐持續逾年，各行各業均出現裁員潮。根據最新一期統計，去年10月至12月本港失業率為6.6%，創16年來高位，不少人重投應徵市場，惟部分僱主可支付的薪金亦有所調整。近日網上流傳一則招聘私人司機廣告，引起網民熱議。

本港某間建築公司聘請私人司機，要求具10年駕駛經驗，每周工作6天，能接受超時和假日工作，原來月薪只有7,000至9,000元。對於收入與工作要求不相符時，不少網民直斥僱主「這麼寒酸就不要請私人司機」

【網民熱話】「師奶」坐的士嫌貴想跳車 豪氣司機不收錢原路折返 【下一頁

據招聘廣告顯示，原來還要求私人司機懂兩文三語、有良好駕駛記錄和擁良好駕駛態度，須有禮貌、負責任及守時、熟悉各區道路，並可接受超時工作及假日工作。

司機職責主要在沙田取車並接載傭主。薪酬方面，每月工資7,000至9,000元。星期一至六上班，每周六天工作，而上班時間由上午11時至下午6時，每天工作6小時。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

不少網民對於工時長與工資不平衡的情況下熱烈討論，有網民直言「小巴8個鐘$600一日，做15天都高過這一份」、「倒不如請菲律賓人做司機」、「窮就不要請司機」和「要10年經驗但薪金卻低過做譚仔」。有網民揶揄月薪「7萬至9萬？是否打少一個零？」。

更有熱心網民代求職者計算，該職位的實際時薪為每小時55.5元，比現時法定最低工資每小時37.5元，僅多了18元。「假設月薪9,000元，一個月工作27日乘以6小時等於162小時，9000/162=55.5/小時」。

【延伸閱讀】政府最新統計 第三季港人平均薪金升2％ 8大行業平均月薪係幾多？【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔

失業率 最低工資 失業 沙田 的士 司機 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【第四波疫情】首次封區抗疫總結 下次將縮小範圍突襲式封區

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【新股IPO】快手招股 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【新股IPO】快手招股 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」
【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬