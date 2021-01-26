【職場熱話】建築公司請司機 返足6日兼超時工作 月薪僅7000元 　網民：這麼寒酸就改叫的士啦

受新冠肺炎疫情肆虐持續逾年，各行各業均出現裁員潮。根據最新一期統計，去年10月至12月本港失業率為6.6%，創16年來高位，不少人重投應徵市場，惟部分僱主可支付的薪金亦有所調整。近日網上流傳一則招聘私人司機廣告，引起網民熱議。

本港某間建築公司聘請私人司機，要求具10年駕駛經驗，每周工作6天，能接受超時和假日工作，原來月薪只有7,000至9,000元。對於收入與工作要求不相符時，不少網民直斥僱主「這麼寒酸就不要請私人司機」

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據招聘廣告顯示，原來還要求私人司機懂兩文三語、有良好駕駛記錄和擁良好駕駛態度，須有禮貌、負責任及守時、熟悉各區道路，並可接受超時工作及假日工作。

司機職責主要在沙田取車並接載傭主。薪酬方面，每月工資7,000至9,000元。星期一至六上班，每周六天工作，而上班時間由上午11時至下午6時，每天工作6小時。

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不少網民對於工時長與工資不平衡的情況下熱烈討論，有網民直言「小巴8個鐘$600一日，做15天都高過這一份」、「倒不如請菲律賓人做司機」、「窮就不要請司機」和「要10年經驗但薪金卻低過做譚仔」。有網民揶揄月薪「7萬至9萬？是否打少一個零？」。

更有熱心網民代求職者計算，該職位的實際時薪為每小時55.5元，比現時法定最低工資每小時37.5元，僅多了18元。「假設月薪9,000元，一個月工作27日乘以6小時等於162小時，9000/162=55.5/小時」。

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責任編輯：陳頌潔