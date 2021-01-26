【努力逆轉人生】2次離婚再被前度呃錢 婦人日睡3小時兼職5份工努力買下2間屋

在今時今日樓價高企、人人想做業主的情況下是相當不容易，但杭州一名婦人沒有放棄，即使她曾離婚兩次，更被前度欺騙所有金錢而負債的她，憑著一天做5份工作，每天只睡3小時的努力，最後在杭州與重慶各買1間屋。該婦人受訪表示，「任何事當妳主動去面對，難度就會降低。」

根據内地傳媒報導，該女子出身在重男輕女的杭州家庭，在家人的脅迫下中途輟學工作維持生計。踏出社會後遇人不淑，曾有過2次離婚，還被男友騙走10萬元人民幣（當時約11萬港元）。在身無分文下，她為了省錢，一度住在網吧過夜，費用只需10元人民幣（當時約11港元）。她坦言，「我不會玩電腦，純粹為了有把椅子坐，下雨天不被雨淋。」

【離婚發達?】內地「疫苗大王」離婚 妻獲235億人民幣晉身女富豪榜 【下一頁】

其後，她找到一份配送員的工作，但起初因為她不會用電腦被老闆拒絕錄用，最後靠努力不懈工作打動老闆，成功留任。老闆還允許婦人把倉庫中的絲巾拿到路上賣，這讓她在零成本小生意下，賺取額外的收入。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【阿里巴巴】馬雲據報正在杭州「避風頭」 螞蟻上市觸礁後未曾公開露面 【下一頁】

婦人努力工作的態度感染了不少人，從而不斷介紹工作給她，至此她開展了一天做5份工作，每天只睡3小時的日子。每天早上3點起床，擺攤賣早餐兼賣絲巾、短袖和沙灘褲。賣完早餐後，她去某一間公司當清潔員。接著，早上9點半去網拍服飾店當配送員，下午2點半至4點半再去另一間公司當清潔員。下午5點到6點半做清潔與烹飪臨時工，晚上7點還跑去夜市擺攤，12點收工。

除了以上工作，婦人周末還找一些兼職，例如：推銷牛奶、發傳單之類的工作來做，有什麼工作就做什麼工作。基於婦人的努力感動了網拍服飾店老闆娘，老闆娘送了一部電腦給她並教她上網，最後婦人也在淘寶經營生意。

婦人靠著自己的努力，最後成功在杭州與重慶各買下1間屋。婦人受訪時鼓勵說，「成年人摔倒了，先看看周圍有沒有人，有人就站起來繼續走，旁邊沒有人才會流眼淚，小孩子摔倒，也會先看看周圍，有人就放聲大哭，沒有人就站起來繼續走！」她覺得這段話跟自己很貼切。最後，婦人也說「任何事當妳主動去面對，難度就會降低。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【https://imoney.hket.com/im/subscription】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看／See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳頌潔