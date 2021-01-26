【港元定期存款】快手招股效應港滙拆息升 中小銀行無懼照減息

▲ 焦點新股快手強勢登場，但大眾銀行無懼拆息升，照減港元定存息。

快手科技（新上市編號：01024）今天（1月26日）首日招股，市傳至少接獲約260億元孖展認購，超購約24倍，令港滙及拆息也轉升，但有小行卻仍全面削低短中長期港元定存息。

逆市獨減是大眾銀行，微降3個月、半年及一年期港元定存息0.05厘。專家料本港仍水浸，大行高息吸存後，再拆放給新股孖展等借貸用，但小型業界的貸款出路或不太多。

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單以一年港元定存息計，大眾銀行的新息率報0.55厘，不及旗下財務公司大眾財務的0.7厘，在長息榜打入三甲。

有券商在快手IPO的孖展額更被借爆，如致富證券董事及業務主管郭家安今午回應本報查詢指，預留10億元孖展給快手，已獲「快手」盡借，再加額多1億元，至今累計借出11億元，而孖展息為3.28厘。

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至於其他金融機構的快手孖展預備情況，龍頭銀行滙豐(HSBC)備有1500億元孖展額、耀才證券（01428）亦留500億元孖展額作打新用，中銀香港（02388）亦推連串優惠，此外，富途據悉備有約250億孖展彈藥已獲意向客預訂，券商更形容港股暫乾塘，熱錢分流到熱爆IPO，難怪一個月港元拆息兩連升，至0.13厘的去年底高位。港滙也升至7.751，約個半月高位，凸顯短錢偏緊。

然而，以去年史上集資王螞蟻招股，曾抽資逾1.3萬億元，港銀亦毋須掉頭加息，按理現市況在年關前仍水頭甚足，銀行也乏誘因盲目加息搶存。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪