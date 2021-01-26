【香港出口】12月出口貨值按年升11.7%　創逾2年新高

▲ 2020年12月份本港整體出口貨值與去年同月比較升11.7%。（資料圖片）

政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，2020年12月份本港整體出口貨值與2019年同月比較升11.7%，創下自2018年10月以來的26個月新高，亦勝市場預期上升8.4%；而進口貨值則升14.1%。

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繼去年11月份錄得5.6%的按年升幅後，12月份商品整體出口貨值為3,922億元，較2019年同月升11.7%。商品進口貨值為4,379億元，較2019年同月升14.1%。去年12月錄得有形貿易逆差457億元，相等於商品進口貨值的10.4%。

整年來說，2020年的商品整體出口貨值較2019年下跌1.5%。同時，商品進口貨值下跌3.3%。2020年錄得有形貿易逆差3,422億元，相等於商品進口貨值的8.0%。

2020年12月與2019年同期比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升13.8%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升28.9%）、韓國（升20.1%）、 越南（升18.2%）和中國內地（內地）（升17.5%）。另一方面，輸往印度（跌21.4%）和新加坡（跌13.5%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升3.2%）。

部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增301億元，升20.8%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增50億元，升8.1%）、「非鐵金屬」（增39億元，升174.7%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增39億元，升10.1%）。然而，「動力產生機械及儀器」（減31億元，跌31.2%）和「衣物及衣物配件」（減21億元，跌27.9%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

政府發言人表示，由於許多主要市場的進口需求進一步恢復，2020年12月商品出口貨值按年錄得雙位數增長。輸往內地的出口顯著加快，輸往美國和歐盟的出口增幅亦見擴大。輸往多個主要亞洲市場的出口表現呈現不同程度的改善。然而，受上半年出口表現疲弱拖累，2020年全年合計，商品出口貨值進一步下跌1.5%。



展望未來，內地經濟預期會持續增強，並為香港的出口提供支持，其他主要市場的前景則視乎疫情發展。新一屆美國政府下中美關係的演進，地緣政治局勢持續緊張，以及英國脫歐後的發展也值得關注。

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責任編輯：朱悅瀅