【遊戲驛站GME】散戶狂買GameStop淡倉損失慘重　散戶下一個目標是？

美股炒風狂熱，散戶愛股遊戲驛站（GME）昨日再次上演離奇劇情，繼上周五（22日）股價暴漲51%後，GME周一（25日）盤中一度大漲1.44倍，高見159美元，最終收市回落至76.79美元，年內仍大漲逾三倍。

GME不僅獲散戶追捧暴升，活躍於Reddit股票討論區的散戶更因不滿沽空機構看淡，發起抵抗並成功挾爆淡倉。根據外媒報導，GME是目前市場上被沽空最嚴重的股票之一，沽空比例高達140%，根據 S3 Partners編制的數據，沽空GME的投資者僅周一就損失了16億美元，今年累計損失高達33億美元。當中 對沖基金Melvin Capital因為沽空包括GME在內的多隻散戶愛股，今年年初已經損失30%。

除了GME外，Reddit股票討論區正熱議以下三隻股票股票：

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散戶現時似乎正報作一團，並以「YOLO（You Only Live Once，你只能活一次）」作為標籤，買入看好的股票，而這些股票多受機構投資者看淡。本周一美股整體回落，但Melvin沽空的數隻股票卻逆市而行，National Beverage（FIZZ）周一升13.18%， iRobot（IRBT）升17%，Bed Bath（BBBY）盤中大漲逾5成，最終收市回落至微升1.56%。據報對沖基金Citadel和Point72 Asset Management將向Melvin注資，分別提供20 億美元及7.5億美元資金。

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此前香櫞研究（Citron Research）創辦人Andrew Left曾因指GameStop股價只值20美元，被活躍於Reddit股票討論區「wallstreetbets」和Twitter的散戶討伐，Andrew上周五為保護家人安全，最終噤聲不再發表有關GME的評論。

但事實上，電子遊戲零售商GME多年來業績不佳，同時面臨網絡遊戲公司的競爭，並不獲機構投資者看好。Loop Capital 分析師形容該公司是重磅炸彈，認為其股價已經離地。但在Reddit論壇上，投資者們仍然大力唱好GME，並曬出自己的證券帳戶收益截圖，有投資者稱自己「將持有GME到1,000美元」。

Reddit用戶曬出證券帳戶收益截圖如下：

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