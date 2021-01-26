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【航空告急】亞洲航空AirAsia料今年底恢復營運大部分航線 正尋求融資48億元

Hot Talk 16:18 2021/01/26

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亞洲航空行政總裁Tony Fernandes接受外媒訪問表示，預計今年底恢復營運大部分航線。

廉航亞洲航空（AirAsia）行政總裁Tony Fernandes接受外媒訪問表示，愈來愈多國家展開大規模的疫苗接種計劃，全球航空業前景改善，預期至今年底AirAsia將恢復大部分航線，但客運運力料在2023年之前都不會回復到疫情前的水平。

Fernandes表示，目前需求非常強勁，但需要等待各國重新開放出入境，預計亞航是首批恢復的航空公司之一，因為公司在本地及區內具優勢。

國泰航空招募自願員工連返21日才隔離，港府強制機組人員隔離檢疫，請按【下一頁】

亞航目前正通過貸款及引進投資者融資，Fernandes透露目前正尋求籌集25億馬來西亞令吉（約48億港元），預期可支持公司營運至2023年，相信成本結構改善、更多採用數碼化服務以及航空需求改善，將支持公司表現。

另外Fernandes稱，公司已向空中巴士（Airbus）表示公司的長期訂單計劃不變，但短期需要推遲部分飛機的交付。亞洲航空為空中巴士最大客戶之一。

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編輯：陳健婷

航空 廉航 馬來西亞 空中巴士
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