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【美國禁令】MSCI周三收市後 將再剔除5隻中資股

股樓投資 17:57 2021/01/26

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因應美國對內地個別具軍方背景的中資股實行的投資禁令，MSCI明晟繼較早前把中海油 (00883) 從全球指數和中國全股票指數剔除後，再宣布將於周三(27日)收市後將５間被美國制裁的中資公司相關股票剔除出「全球所有國家指數」（ACWI）及相關非市場資本加權指數。5間公司分別在本港及內地掛牌。

【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股  詳情請看【下一頁

MSCI最新剔除的兩隻港股包括：

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    +3
    +2

MSCI同時剔除中國核電(滬：601985)、中國化工(滬：601117)及中國重工(滬：601989)等3隻A股。

除了上述股份及中海油，中芯國際 （00981） ，中國交通建設（01800） 、中國鐵建 （01186） 及中國中車 （01766）近周亦已先後被剔出MSCI指數。 惟與此同時，MSCI未來將發布多個全球、區域和國家指數版本。這些版本將保留從MSCI 全球市場指數（GIMI）系列中刪除的證券。標普道瓊斯指數公司月中亦曾表示，中海油須從指數剔除。

目前，追蹤MSCI中國全股票指數的ETF有兩隻，分別是Deutsche X-trackers MSCI 全中國股票ETF(美：CN)及KraneShares MSCI 全中國指數 ETF(美：KURE)。

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撰文 : 李尚毅

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