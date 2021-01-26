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【大行點睇】盈利增長前景料進一步恢復 摩通上調滙控渣打目標價

股樓投資 16:14 2021/01/26

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摩通發表報告稱，受到盈利前景好轉，以及監管機構允許恢復派息等因素支持，過去三個月滙控（00005）及渣打（02888）股價分別漲27%及24%，升幅跑贏恒指的22%，該行預計受惠於淨息差回穩、貸款溫和增長，及信貸正常化等因素，兩者的盈利增長前景將會進一步恢復。

報告指，該行上調滙控及渣打2020年至2022年經調整每股盈利預測，上調滙控去年經調整每股盈利預測13%，今年上調8%，明年上調5%。渣打去年經調整每股盈利預測上調12%，今年上調2%，明年上調1%。該行予滙控「中性」評級，目標價由33.5元上調至43元；並予渣打「增持」評級，目標價自49元上調至60元。

延伸閱讀 【大行點睇】舜宇獲麥格理升評級至「跑贏大市」 目標價上調64%至250元 【下一頁

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不過相較於滙控，由於滙控在英國業務的比重不輕，當地潛在負利率的風險或對銀行淨息差帶來壓力，而其信貸覆蓋較少以致緩沖不足，以及貸款增長前景亦相對落後，該行更偏好中銀香港（02388）、恒生（00011）及渣打等本地銀行股。該行預計，滙控在2021年至2023年全年派息0.21美元（約1.62港元），即股息收益率約3%，相對而言，中銀香港及恒生則有約5%股息收益將較吸引。

滙控最新跌1.4%，報42.2元；渣打跌3.1%，報48.25元；中銀香港跌0.8%，報23.85元；恒生跌0.8%，報141.8元。

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記者：溫藹紅

 

恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 港股

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