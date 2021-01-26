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【電動車】官媒：警惕新能源車浮誇炒作風　吉利新高轉倒跌

股市 16:00 2021/01/26

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官媒：警惕新能源車浮誇炒作風　吉利新高轉倒跌

美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）隔晚衝破900美元大關，創歷史新高。中港汽車股亦都熱炒，但官媒新華每日電訊發表評論，警告市場要留意新能源汽車的「浮誇炒作風」，指中國汽車製造企業的發展仍然漫長，「仰望星空更要腳踏實地」。

美股焦點｜Tesla突破900美元、蘋果都創新高｜【下一頁】

消息傳出後，個別汽車股由升轉跌，其中今日原本一直逆市上揚並破頂升最多7%的吉利汽車 （00175） ，午後開始股價一直回落，最新轉跌1.6%報33.25元，成交58.66億元。

內地媒體報道，新華每日電訊發表最新評論，籲市場警惕新能源汽車浮誇炒作風。評論指，近年新能源汽車行業不斷發展壯大，成為促進經濟增長的重要引擎，但屢次出現「行業浮誇現象、不實宣傳、安全事故，值得引起高度重視」。

評論又批評，若市場「少吹牛多實幹」，新能源汽車的「浮誇炒作風當休矣」。評論指，雖然國內部分汽車企業在電池領域累積一定優勢，但與歐美的傳統車企相比，在整車技術、控制系統等方面仍有一定差距，形容內地汽車製造業「爬坡躍升之路仍路漫且長，仰望星空更要腳踏實地」。

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編輯：趙穎妍

港股 汽車 美股 吉利汽車（00175） 電動車 汽車股 中國 Tesla 新能源

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