【電動車】官媒：警惕新能源車浮誇炒作風　吉利新高轉倒跌

▲ 官媒：警惕新能源車浮誇炒作風 吉利新高轉倒跌

美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）隔晚衝破900美元大關，創歷史新高。中港汽車股亦都熱炒，但官媒新華每日電訊發表評論，警告市場要留意新能源汽車的「浮誇炒作風」，指中國汽車製造企業的發展仍然漫長，「仰望星空更要腳踏實地」。

美股焦點｜Tesla突破900美元、蘋果都創新高｜【下一頁】

消息傳出後，個別汽車股由升轉跌，其中今日原本一直逆市上揚並破頂升最多7%的吉利汽車 （00175） ，午後開始股價一直回落，最新轉跌1.6%報33.25元，成交58.66億元。

內地媒體報道，新華每日電訊發表最新評論，籲市場警惕新能源汽車浮誇炒作風。評論指，近年新能源汽車行業不斷發展壯大，成為促進經濟增長的重要引擎，但屢次出現「行業浮誇現象、不實宣傳、安全事故，值得引起高度重視」。

評論又批評，若市場「少吹牛多實幹」，新能源汽車的「浮誇炒作風當休矣」。評論指，雖然國內部分汽車企業在電池領域累積一定優勢，但與歐美的傳統車企相比，在整車技術、控制系統等方面仍有一定差距，形容內地汽車製造業「爬坡躍升之路仍路漫且長，仰望星空更要腳踏實地」。

相關文章：

【業績│汽車股】長城汽車去年多賺兩成 首三季每股派息0.28元人民幣

【大行報告│汽車股】富瑞：車企與科技巨頭合作將引領汽車消費升級 愈遲進入電動車賽道或較失色（附名單）

編輯：趙穎妍