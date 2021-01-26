【拜登上任】金正恩未接受現實？僅以非官媒報道

美國總統拜登上周正式上任，多國領袖向拜登祝賀，但北韓領袖金正恩遲遲未表態。韓聯社報道指，北韓媒體終於報道拜登當選美國總統的消息，是首次作相關的報道。不過，是次報道並非由北韓官媒發放，有分析指北韓政府可能更傾向特朗普連任。

韓聯社報道指，北韓外宣媒體《朝鮮今日》上周六（23日）報道指，由於特朗普支持者攻佔美國國會大樓，令美國國會第二天才敲定拜登當選新總統。

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這是在美國大選結束的三個月後，首次有北韓媒體作相關的報道。韓聯社分析認為，北韓推遲作相關報道或因為特朗普不服大選結果導致美國選情陷入混亂，而北韓可能更傾向於看到特朗普連任。

北韓過去對美國大選亦沒有迅速作反應，通常會在美國大選後一個月內，在官媒報道相關消息，但官媒至今仍未報道拜登當選及就任。北韓反應最快的一次是2008年，前美國總統奧巴馬當選時，北韓僅在結果出爐後兩天內就報道消息。

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而在特朗普2016年當選時，《勞動新聞》雖然出爐後兩天作相關報道，但連當選者的名字都未提及，僅用了「新政府」這一詞。

責任編輯：林嘉莉