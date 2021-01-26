【資料外洩】Facebook用戶電話號碼外洩　再經Telegram機械人出售

▲ 外國媒體指出，有不法份子將Facebook用戶電話號碼的數據庫，透過Telegram機械人出售。

Facebook又再爆保安漏洞！根據北美洲媒體Vice旗下Motherboard報道指，有不法份子將Facebook用戶電話號碼的數據庫，透過Telegram機械人出售。據報該Telegram機械人已掌握了5.33億Facebook用戶的資訊，並以每個電話號碼20美元（約155元港元）出售。

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Motherboard報道指，安全研究人員Alon Gal日前在Telegram上發現，有不法份子正透過Telegram機械人出售Facebook用戶資訊，估計該機械人在今年1月12日前已開始運行。Gal指出，該機械人聲稱自己共有5.33億Facebook用戶電話號碼，每個電話號碼售20美元。同時也有批發價，若購買1萬個電話號碼，則售5,000美元（約3.8萬港元）。

▲ 只要輸入該名Facebook用戶的ID，Telegram機械人就會提供該名用戶的電話號碼。而每個電話號碼定價為20美元（約155元港元）。（Alon Gal Twitter圖片）

惟目前仍未知道Motherboard或Alon Gal是否已經聯繫Telegram，並刪除該機械人。Gal表示，相信是次Facebook用戶的電話號碼遭販售，全因在2019年Facebook的數據服務器並未以密碼加密，一個儲存了多達4.19億組用戶電話號碼資料庫在網絡曝光，而不法份子當時就儲存了該數據庫，現時再次販售。

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責任編輯：曾曉汶