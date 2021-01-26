【拜登上任】美民調﹕6成人撐拜登 最滿意其抗疫表現

美國總統拜登（Joe Biden）以破紀錄的票數勝出美國大選，國民對拜登上任表現充滿信心。哈里斯民意調查公司（Harris Poll）進行一項民意調查，顯示有63%美國人支持拜登。拜登在應對新冠肺炎疫情及管理政府手法方面獲得最多民意支持。

拜登推翻特朗普政策 恢復多國入境禁令 【下一頁】

哈里斯民意調查公司共訪問941名受訪者，調查顯示，若以政治立場區分，有94%的民主黨支持者贊成拜登當選，亦有62%獨立人士支持拜登。

至於作為特朗普（Donald Trump）忠實支持者及共和黨支持者，有30%人士滿意拜登上任。

上述調查在拜登正式就職的後兩天進行，雖然沒有實質的總統表現進行評分，但結果反映有不少美國人相當期待拜登的表現。

有61%的人相信拜登上任後，可以改善美國經濟、刺激就業及打撃恐怖主義。

拜登簽令「買美國貨」 加拿大表示憂慮 【下一頁】

至於拜登在應對新冠肺炎疫情及管理政府手法方面獲得最多民意支持，分別有69%及65%的人贊成其表現。此外，有57%人表示贊成拜登對移民問題的處理手法、以及60%選民支持他在外交事務的決定。

責任編輯：郭麗明