【情緒有得傾@iM網欄】免於埋怨他人   必先堅守原則

最近在某個收費的串流服務平台上，看到一個名為Sing On 的音樂比賽節目；當中一些附加的遊戲規則，頗到位地反映不同人的心理狀態，甚為有趣。

從遊戲看人生

節目開始時有六位參賽者，每個回合因應參賽者的水平而累積獎金。越多高水準的參賽者自然能夠累積愈多獎金，如此類推……每個回合都會淘汰一位參賽者，唯獨達最高音準的那位則免被淘汰，接下來剩餘的參賽者必須透過互相投票淘汰對方。於是每位參賽者會運用不同策略：應該淘汰音階不準的對手而累積更多獎金、抑或淘汰對自己有威脅的對手呢？

「善用自己的長處」抑或「利用對手的弱點」?

這個環節也算殘酷，因為它要求人主動樹敵。一般人的本性總是以和為貴，盡量避免開罪別人，話說到底，其實是免於自招麻煩！於是參賽者往往在說出自己的決定時會加以解釋，希望下一回合不會成為被攻擊的對象。

但最精彩的一幕其實在最後環節：當遊戲只剩下兩名參賽者，其中一位參賽者可以從兩首歌曲選定一首作為參賽曲。主持在這個時候總會向那位參賽者發出這個提問──你會善用自己的長處或是利用對手的弱點？真是一個好問題！

就如人生的選擇一樣，這種策略性的選項在日常處境中其實不斷地重複發生，可以是在運動場上、商業決策上、甚至是戰爭中，當中沒有絕對的對與錯。回說這個比賽，參賽者的決定似乎往往取決於他們的一種習慣。

「滿足別人」抑或「忠於自己」

筆者相信這習慣是來自一種生活態度 ── 處事的焦點往往在滿足別人的需要、還是忠於自己的信念？很多時候，為了與對自己重要的人保持和諧關係，我們會不自覺地遷就或者暫時放下自己的一些想法以維繫現狀，這種情況實在無可厚非；只是在大是大非的時候，我們的決定若能奠基於一些深層的信念，而非基於害怕影響與他人的關係時，就可以避免往後的埋怨和指責。

為什麼？假若某君為了討好伴侶時常去做一些自己心不甘、情不願的事，如得不到預期的回報，就會埋怨伴侶不體貼、不懂欣賞。反過來說，若這些決定若是奠基於自己的信念，並且經過邏輯思考、深思熟慮和事實根據而達成的，哪怕面對再大的衝擊或失望，總不會把責任推在別人身上！

馬丁路德金 (Martin Luthur King Jr.) 的一句名言「這就是我的立場」正好體現堅守一己信念的態度和自信。

作者_小明（吳小明）簡介：

小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。 Facebook 專頁：facebook.com/renewinstrength

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