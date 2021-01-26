【帝御嵐天價單】首批折實價299萬起　全數平過533萬　代理：絕對是「無敵價」

由帝國集團、香港小輪（00050）合作發展，恒地（00012）負責銷售的屯門「帝御嵐天」公布首張價單，涉及112伙單位，實用面積由208平方呎起，至最大361平方呎。以最高總折扣率，即9%計，折實最平299.93萬元，最貴則532.53萬元，最快下周賣樓。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民說，不少行家睇好今年樓市，料樓價快將回升，為協助年輕人盡快上車，帝御．嵐天特別提供九成一按。此外，他又坦言，帝御．嵐天首張價單單位以折讓價推出，與心目中定價相比，有5%至10%折讓，更明言下張價單或加價3％至5%。談到樓價走勢，林達民預計，樓市的「拐點」將於未來兩至三個月出現，預期到時樓價便會回升，料全年樓價升5至10%。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，帝御‧嵐天首張價單大部分單位折實價介乎300萬至400萬元，入場價更低見299萬元，絕對是「無敵價」，又指現時全港新盤市場並無同類競爭。他續說，帝御‧嵐天銀碼細，可承做高成數按揭，發展商亦提供高成數按揭，符合剛性需求，料將吸引上車客搶購。

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