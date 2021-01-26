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【保險市場】富衛保險：去年本港整體保險市場放緩　料今年醫療保險仍有成長空間

股市 20:57 2021/01/26

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富衛保險宣佈，將與長者安居協會合作，為新推出的兩項危疾全守衛計劃客戶提供全方位認知障礙症支援服務。

富衛保險早前市傳今年會在香港上市，富衛保險大中華區首席市務總監謝振國表示，儘管本港經濟受疫情影響，去年整體保險市場放緩，但截至去年第三季為止，富衛保險的表現仍優於整體市場平均增長。

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謝振國指，現時香港保險市場增長仍然非常健康，以富衛保險為例，去年公司推出5項自願醫保產品，去年新增保費收入比2019年約有200%增長，可見銷售反應不俗。

李澤楷據報加入富衛董事局，詳情可看﹕【下一頁】

謝振國預料，醫療保險在本地保險市場需求甚大，仍有很大的成長空間，富衛保險今年將以推動自願醫保作為重點，現時自願醫保計劃佔FWD醫療產品約80%。

為拓展醫療保險市場，富衛保險本月推出「危疾全守衛（卓越版）」及「危疾全守衛（超卓版）」兩種保險，將保障延伸至未定義或未知的疾病。其中，「超卓版」的最高總保障可高於原有投保額的1000%。

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編輯﹕賴奕羚

醫療保險 醫療保險 自願醫保 富衛保險

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