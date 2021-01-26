【保險市場】富衛保險：去年本港整體保險市場放緩　料今年醫療保險仍有成長空間

上一篇文章
【Tesla】拜登要求政府車隊全換成美國製造電動車 或成Tesla股價再上的新動力？
富衛保險早前市傳今年會在香港上市，富衛保險大中華區首席市務總監謝振國表示，儘管本港經濟受疫情影響，去年整體保險市場放緩，但截至去年第三季為止，富衛保險的表現仍優於整體市場平均增長。
宏利推疫苗副作用免費保障【下一頁】
謝振國指，現時香港保險市場增長仍然非常健康，以富衛保險為例，去年公司推出5項自願醫保產品，去年新增保費收入比2019年約有200%增長，可見銷售反應不俗。
李澤楷據報加入富衛董事局，詳情可看﹕【下一頁】
謝振國預料，醫療保險在本地保險市場需求甚大，仍有很大的成長空間，富衛保險今年將以推動自願醫保作為重點，現時自願醫保計劃佔FWD醫療產品約80%。
為拓展醫療保險市場，富衛保險本月推出「危疾全守衛（卓越版）」及「危疾全守衛（超卓版）」兩種保險，將保障延伸至未定義或未知的疾病。其中，「超卓版」的最高總保障可高於原有投保額的1000%。
相關文章﹕
【虛擬銀行】眾安銀行獲發保險代理牌照 將加入ZA Insure產品
【新創建旗下】富通保險﹕2020年本地客新造保費按年增長42%
【螞蟻集團】支付寶保險平台轉移至保險公司 阿里巴巴股價跌4%
編輯﹕賴奕羚