【移民澳洲】技術移民永居簽證審批期延長 或要等2年

澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留提供途徑，外界關注移民澳洲的詳情。澳洲獨立技術永久居留簽證的審批時間長達24個月，導致移民澳洲申請者的等候時間大增。

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澳洲SBS電視台報道，澳洲的獨立技術永久居留簽證（類別189簽證）屬計分制簽證，申請人獲批後可到澳洲各地工作讀書，更可作擔保人申請家人到澳洲永久居住。但189簽證的審批時間較長，不少申請人等候近一年仍未有回音。

SBS引述其中一名申請者塞加爾（Aman Sehgal）稱，他於去年3月獲邀申請189簽證，4月已遞交申請書及所需文件，但目前仍未通過審批。

塞加爾前往政府網站查詢審批時間，發現當局原本列出的審批時間為9個月，但於最近幾個月已調整至18個月。報道指，政府的審批時間甚至長達20個月至24個月。

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澳洲政府去年宣布修改多項移民政策，獨立技術移民簽證僅獲分配6,500個名額，而189簽證只是其中之一。澳洲内政部在上一個財政年度僅邀請不足8,000人申請獨立技術移民簽證，較前一個財政年度大幅減少66%。

澳洲内政部回應指，政府目前會優先處理有專門或關鍵技能、可協助澳洲對抗疫情或重振當地經濟的申請人個案。

責任編輯：鄭錦玲