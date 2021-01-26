【再工業化】香港工業具發展空間　工總：環保回收是未來重要工業

▲ 香港工業總會主席葉中賢表示，在過去的聖誕檔期中，該會會員出口訂單有約１成增長，表現略勝於2019年同期。

在疫情下，全球營商環境嚴峻，不過，近月港商出口訂單表現仍能穩守。香港工業總會認為，香港在工業發展仍可有進一步發展空間，尢其看好環保回收業將會是本港未來的重要工業。

【再工業化】港資廠商挑戰大 工總建議4個轉型策略

香港工業總會主席葉中賢表示，在過去的聖誕檔期中，該會會員出口訂單有約１成增長，表現略勝於2019年同期，尢其電子、玩貝製造業表現較顯注，預計今年首季出口暫時仍可保持增長動力。不過，他又提到在全球「缺櫃潮」的情況下，不少工業材料成本因船運問題上漲約2至3成。

然而，本港工業發展仍需面對不少外圍挑戰，如美國去年8月宣布把香港商品標記為「中國製造」。問及美國新任總統拜登上場後，會否對港商經營帶來轉機，香港工業總會副主席陳祖恒則指，拜登處事方式較易預測，對港商部署而言甚為重要。他預計，拜登會重回傳統的處事方法，但強調這並不代表美國對華的取態有變，相信短期內對華及港的強硬措施將持續。

【工業發展】香港再工業化不只香港製造 港人到大灣區發展更有潛力

本港近年積極推動「再工業化」， 葉中賢指，香港在食品製造、中成藥產業具一定發展潛力，因本港的食品製造在東南亞及中國市場享有盛名，對本地消費市場來說是很好的品牌，加上香港的製造技術及品質控制也能給予消費者信心，故有關產業宜於香港製造。另一方面，由於本港免稅，在清關方面也有很多優惠，加上有完善物流配套，在綜合人力及運輸成本後，也適合發展高端電子製造產業。至於未來，尤其因應當下衞生要求提升下，環保回收業將會是重要的本港工業。

要促進「再工業化」的其中一個關鍵是人才，葉又相信，隨著疫情帶動虛擬會議及科技應用需求增，本港將需要更多資訊科技、數據分析、電腦管理及數碼科技營銷方面人才。

【缺櫃潮】航運公司過度追求「超大型貨櫃船」 致全球海運物流現亂局？

記者：蘇穎琪