  • 21°C
香港時間 : 2021126日 (二) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國政局】眾議院上交彈劾案至參議院　拜登：特朗普被彈劾機會微

環球政經 18:30 2021/01/26

分享：

美國參議院在通過對前總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案後，於周一（25日）正式將該案上交至參議院表決。

彈劾案的主要發起人之一，民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）與其他民主黨眾議員在國會山莊向參議院宣讀對特朗普的指控。這位前總統被指是本月初國會騷亂的始作俑者，被控以「煽動騷亂（incitement of insurrection）」，雖然特朗普現已下台，但若成功被彈劾，他將被剝奪參選下屆總統的資格，據報特朗普正在密謀參與下屆大選。彈劾案需要在參議院得到三分之二議員贊成才能通過，換言之需要參議院17名共和黨議員倒戈特朗普才能正式被彈劾。

【國會衝突】眾議院即將開始彈劾程序　部分共和黨議員倒戈加入 【下一頁

總統拜登（Joe Biden）在接受CNN訪問時坦言，特朗普被成功彈劾的機會微，皆因特朗普現已下台，大多共和黨人並不支持彈劾案，拜登指若彈劾案發生在數月前，情況將有很大不同。

與國會衝擊者割席 特朗普避談兩度被彈劾 【下一頁

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）曾公開表示，將加快彈劾案審判的速度，並指國會會平衡花在彈劾案及其他事務上的時間。此舉被共和黨議員批評浪費時間，該黨參議員魯比奧（Marco Rubio）更批評舒默言論對現時的社會現狀「火上加油」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

早前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）曾要求前副總統彭斯（Mike Pence）運用憲法第25條修正案「逼宮」特朗普，被彭斯拒絕。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財　盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看／See First】搶盡投資先機

撰文 : 張健兒

內政 特朗普 舒默 拜登 彭斯 佩洛西 美國 下台 彈劾 美國參議院

上一篇文章

【騰訊700】微信用戶參與度提升 變現能力正面 瑞銀予騰訊目標價830元

下一篇文章

【美國禁令】MSCI周三收市後 將再剔除5隻中資股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【快手IPO】快手科技1024明日招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024明日招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」
【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」
【新股IPO】快手招股 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【新股IPO】快手招股 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務