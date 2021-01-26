【美國政局】眾議院上交彈劾案至參議院　拜登：特朗普被彈劾機會微

美國參議院在通過對前總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案後，於周一（25日）正式將該案上交至參議院表決。

彈劾案的主要發起人之一，民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）與其他民主黨眾議員在國會山莊向參議院宣讀對特朗普的指控。這位前總統被指是本月初國會騷亂的始作俑者，被控以「煽動騷亂（incitement of insurrection）」，雖然特朗普現已下台，但若成功被彈劾，他將被剝奪參選下屆總統的資格，據報特朗普正在密謀參與下屆大選。彈劾案需要在參議院得到三分之二議員贊成才能通過，換言之需要參議院17名共和黨議員倒戈特朗普才能正式被彈劾。

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總統拜登（Joe Biden）在接受CNN訪問時坦言，特朗普被成功彈劾的機會微，皆因特朗普現已下台，大多共和黨人並不支持彈劾案，拜登指若彈劾案發生在數月前，情況將有很大不同。

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參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）曾公開表示，將加快彈劾案審判的速度，並指國會會平衡花在彈劾案及其他事務上的時間。此舉被共和黨議員批評浪費時間，該黨參議員魯比奧（Marco Rubio）更批評舒默言論對現時的社會現狀「火上加油」。

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早前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）曾要求前副總統彭斯（Mike Pence）運用憲法第25條修正案「逼宮」特朗普，被彭斯拒絕。

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