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【電動車】小鵬汽車擬今年推出第三款汽車　最快第四季交付

股市 15:24 2021/01/26

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彭博報道，小鵬汽車計劃今年推出第三款汽車，最快第四季交付。

小鵬汽車（美：XPEV）總裁顧宏地接受彭博採訪表示，公司計劃今年推出小鵬第三款汽車，計劃第四季度初開始交付，現正在升級P7轎車的操作系統。另外，市場關注車用晶片短缺問題，顧宏地表示，公司沒有受到影響。

顧宏地稱，電動車市場在高端及低端產品呈現兩極化現象，小鵬汽車專注在滲透率比較低的終端市場。小鵬全新升級的自動駕駛系統將有40多種新功能，升級現有功能的200多項，包括用於高速公路自動駕駛的新型「高速自主導航駕駛功能」等。他稱，這將徹底改變中國量產汽車自動駕駛的處理方式。

另外，小鵬汽車宣布江浙滬地區將大幅擴充免費充電服務站點數量，主要通過與國家電網、南方電網等全國充電運營商持續合作，為小鵬車主提供免費充電服務。截止目前，小鵬超充已經實現103個城市，815個站點為小鵬車主提供免費充電服務。至2021年中，小鵬超充目標實現200個城市終身免費充電服務。

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編輯：陳華

美股 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 自動駕駛 晶片

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