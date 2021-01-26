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【大行點睇】舜宇獲麥格理升評級至「跑贏大市」 目標價上調64%至250元

股樓投資 15:18 2021/01/26

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麥格理發表報告指，該行上調舜宇光學（02382）去年收益及盈利預測1%及3%，以反映出貨量的增長，且將其2021至2022年度盈利預測升1%及10%，目標價由152元上調64%至250元，由「中性」升至「跑贏大市」評級。舜宇最新跌3.6%，現報213.4元。

各大行予舜宇光學目標價及評級：

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延伸閱讀 【大行點睇】5G趨勢持續料成增長動力 中興通訊獲券商看好今漲逾8% 交銀維持目標價30元 【下一頁

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報告稱，智能手機多鏡頭升級趨勢趨向穩定，去年首九個月平均每部手機有3.6至3.8個鏡頭，預期未來會焦點於改善鏡頭的質量及規格，因此該行下調整體智能手機鏡頭需求預測，但仍料今年鏡頭銷量按年升17%。

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記者：溫藹紅

舜宇光學科技（02382） 鏡頭 智能手機 港股

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