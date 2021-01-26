【北水基金】北水私募基金火爆 趕春節前湧港股尋寶

▲ 內地私募基金及公募產品，在新春伊始已鬥搶推，當中伺機湧港掘金。

北水趁農曆年長假快落閘前，加快布局港股，市料未來數天是加倉的高峰期。南下資金的水源中，除了公募基金鬥搶閘發行外，私募基金更火爆，原來開年至今，逾1882隻新產品登記備案，當中自上周（1月18日至22日）搶乘順風車，竟高達823隻。

內地分析指，上述產品既要抓緊春節行情的吸資良機，更希望把北水分流到港股，乘跨境股市亢奮，搶發新年財。

北水基金湧買港股，有滬港深基金十大持股中竟有九隻港股？【下一頁】

專家推斷北水滾滾來，作長期的資產配置需要，而私募生力軍的大水喉，倉位炒作更機動。

不過，業界亦因近日重磅個股大升，間接刺激旗下基金急彈，而向投資者作多番風險警示。昨天股王騰訊（00700）爆升逾一成，單日市值驟漲逾7000億元，內地不少公募基金重倉此權重股，且受惠多隻破頂強勢港股狂升，帶挈產品水漲船高，相關基金在二級市場漲停板，且偏離ETF的資產淨值，基金遂多次提醒溢價風險。

反觀，私募基金不似零售產品，後者一般不允持有個股佔基金總額一成，以騰訊衝破700元後更屢闖關，個別零售基金可能被逼減磅，以免單一個股爆額，可是，私募產品的投資往往較具彈性。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪