  • 21°C
香港時間 : 2021126日 (二) 17:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北水基金】北水私募基金火爆 趕春節前湧港股尋寶

Hot Talk 16:40 2021/01/26

分享：

內地私募基金及公募產品，在新春伊始已鬥搶推，當中伺機湧港掘金。

北水趁農曆年長假快落閘前，加快布局港股，市料未來數天是加倉的高峰期。南下資金的水源中，除了公募基金鬥搶閘發行外，私募基金更火爆，原來開年至今，逾1882隻新產品登記備案，當中自上周（1月18日至22日）搶乘順風車，竟高達823隻。

內地分析指，上述產品既要抓緊春節行情的吸資良機，更希望把北水分流到港股，乘跨境股市亢奮，搶發新年財。

北水基金湧買港股，有滬港深基金十大持股中竟有九隻港股？【下一頁

專家推斷北水滾滾來，作長期的資產配置需要，而私募生力軍的大水喉，倉位炒作更機動。

不過，業界亦因近日重磅個股大升，間接刺激旗下基金急彈，而向投資者作多番風險警示。昨天股王騰訊（00700）爆升逾一成，單日市值驟漲逾7000億元，內地不少公募基金重倉此權重股，且受惠多隻破頂強勢港股狂升，帶挈產品水漲船高，相關基金在二級市場漲停板，且偏離ETF的資產淨值，基金遂多次提醒溢價風險。

反觀，私募基金不似零售產品，後者一般不允持有個股佔基金總額一成，以騰訊衝破700元後更屢闖關，個別零售基金可能被逼減磅，以免單一個股爆額，可是，私募產品的投資往往較具彈性。

更多【北水大時代】文章

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】https://bit.ly/3ogqr3u

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

騰訊控股（00700） 港股 北水流入 私募基金 基金

上一篇文章

【軟銀集團】孫正義4月卸任軟銀董事局主席　現有行政總裁接任

下一篇文章

【港元定期存款】快手招股效應港滙拆息升 中小銀行無懼照減息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　尋求上限定價、國際配售提前一日結束
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　尋求上限定價、國際配售提前一日結束
【新股IPO】快手科技1024重現螞蟻認購熱潮？　券商銀行備3800億孖展、滙豐出手1500億
【新股IPO】快手科技1024重現螞蟻認購熱潮？　券商銀行備3800億孖展、滙豐出手1500億
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【新股IPO】微創心通2160招股、入場費12323元　中金料微創心通明年可錄得盈利（第三版）
【新股IPO】微創心通2160招股、入場費12323元　中金料微創心通明年可錄得盈利（第三版）
【新股IPO】微創心通醫療科技2160招股　一手入場費12323元
【新股IPO】微創心通醫療科技2160招股　一手入場費12323元