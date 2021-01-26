【餐飲寒冬】戶戶送調查：逾6成受訪餐廳料農曆新年堂食收入跌　靠外賣業務維生

▲ 戶戶送公布「餐廳信心指數」調查結果，發現66%受訪餐廳預計農曆新年假期的堂食收入將會按年下跌。（戶戶送提供圖片）

疫情打擊餐飲業，戶戶送公布「餐廳信心指數」調查結果，發現66%受訪餐廳預計農曆新年假期的堂食收入將會按年下跌，不過外賣業務將成為餐廳維持生計的主要途徑，37%預計農曆新年的外賣收入將會增加。

【支援餐飲業】餐飲集團籲放寬晚市堂食 與鄰近地區互通刺激經濟

【佐敦封區】餐飲業界料封區食肆受影響 籲放寬晚市堂食及推補助

調查於2020年下半年進行，詢問超過8,000間餐廳，獲382間餐廳回應，主要圍繞業務績效滿意度、季度營業額、人力和營運成本、員工流失以及對來季表現的信心。結果顯示，86%餐廳對2021年第一季的經濟不感樂觀，80%對第一季餐飲業表現缺乏信心。

29%受訪餐廳 計劃今年首季裁員或無薪假

回顧2020年下半年，逾半(52%)受訪餐廳的半年營業額下跌或大幅下跌。近三分之一(30%) 受訪餐廳被迫於2020年下半年裁員或安排員工放無薪假，另有29%正計劃於2021年第一季實行有關措施。只有18.3%受訪餐廳於2020年下半年獲得減租，近十分之一(8.4%)甚至遭業主加租。

調查亦發現，外賣需求有見上升，與2020年上半年相比，近四分之三(73%)的堂食收入於下半年減少，54%的外賣收入則見增加。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，餐飲業的悲觀情緒屬意料之內，加上農曆新年的堂食收入勢將下降，這個情況只會更加惡劣，戶戶送已促請政府提供進一步援助，考慮推出可保障餐廳員工就業的新計劃並寬減食肆租金。

【疫市擴充】大集團小店餐廳齊擴充 租金下調是主因？（附開店名單）

責任編輯：朱悅瀅