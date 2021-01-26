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【Tesla】拜登要求政府車隊全換成美國製造電動車　或成Tesla股價再上的新動力？

宏觀解讀 15:09 2021/01/26

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【Tesla】拜登要求政府車隊全換成美國製造電動車　或成Tesla股價再上的新動力？

美國總統拜登上任後即展開一系列改革，拜登周一指，計劃用在美國組裝的電動車，取代政府的燃油車隊。由於政府是燃油汽車的主要購買者，意味電動車銷量或因此大增，電動車產業鏈相關股份，或會迎來新的推動力。

拜登周一簽署新的「購買美國製品（Buy American）」行政命令時，宣布以電動車取代燃油汽車的計劃。現時只有少數電動車於美國進行組裝，包括Tesla（美：TSLA）、通用汽車（美：GM）、日產汽車等，福特汽車（美：F）未來亦計劃在本土組裝，若將國產電動車全數替換燃油車隊，成本將十分高昂，而且需要一段時間。

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拜登未有透露何時會完成政府車隊更換電動車的計劃，但他估計，有關行政命令料可為美國汽車業創造100萬個新職位。現時市場仍未知道拜登的更換電動車計劃，是否會納入混能電動車，因拜登公布有關計劃時，他強調電動車需要達至零碳排放。

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按照拜登的電動車計劃，他還有意實施嚴格採用美國製造的汽車零件計劃，至少50%零件需來自美國。拜登稱，行政命令不僅要求大部分汽車零件要在美國製造，還要求相關零件產生的價值，可為美國經濟、美國就業市場及美國人作出貢獻。

相關文章：【美股前瞻】業績期來襲　蘋果微軟Tesla本周放榜　聯儲局周三議息

相關文章：【大行報告│汽車股】富瑞：車企與科技巨頭合作將引領汽車消費升級　愈遲進入電動車賽道或較失色（附名單）

 

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編輯：陳韻妍

 

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