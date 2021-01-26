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【新股IPO】蘇州貝康醫療2170周三起招股 高瓴為上市前股東　入場費13818元抽唔抽？ 認購前的五大不可不知

股樓投資 15:09 2021/01/26

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一. 招股詳情

蘇州貝康醫療 （新上市編號：02170）自周三（27日）至下周一（２月１日）招股，據悉將發行6666.7萬股H股，招股價介乎26.36元至27.36元，集資17.6億至18.2億元；每手500股，一手入場費13817.85元。

二. 業務

蘇州貝康醫療為生殖領域醫療器械公司，主要產品為試管嬰兒基因檢測試劑盒。

快手科技1024明日招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知，見【下一頁】

三. 集資用途

集資所得其中30%會用於核心產品PGT-A試劑盒，20%用於PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊及商業化，30%用於其他產品的開發、臨床試驗和註冊，另外20%會用於提升研發能力、技術和一般企業用途。

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四. 基石投資者

蘇州貝康醫療引入7名基石投資者，合共認購9000萬美元等值股份，包括奧博資本（ObiMed）、清池資本、國新國信東吳海外基金各認購2000萬美元，Affin Hwang Asset Management、WinTwin各認購1000萬美元，睿遠基金、IvyRock各認購500萬元。

五. 業績

截至2020年9月底止首三季，蘇州貝康醫療虧損擴大至8.51億元（人民幣，下同），2019年同期蝕3.71億元；收入5,724.3萬元，按年增長36.73%，主要來自基因檢測解決方案，收入佔比達89%，其餘則來自基因檢測設備及儀器的銷售。期內，研發開支按年上升52.71%至2,196.7萬元，核心產品PGT-A試劑盒的研發開支約440萬元，由於完成核心產品的臨床試驗，核心產品的研發開支佔比較2019年同期下降至20.1%。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

 

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