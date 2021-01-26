【美國制裁】政治磨擦波及金融機構　渣打韋浩思：香港仍是重要金融中心

▲ 渣打韋浩思：香港仍是重要金融中心

香港前年爆發反修例風波，事件亦加劇中美磨擦，連在港的金融機構亦捲入政治風波。渣打集團 （02888） 主席韋浩思（Jose Vinals）指，仍然視香港是重要的金融中心，並期望短期內情況會轉趨平靜。

與同屬英資行的滙豐 （00005） 一樣，渣打同樣以香港為集團的盈利重心。而即使近年的政局緊張情況波及個到同業，韋浩思受訪時表示，仍然視香港為重要的金融中心，「期望中期情況可以轉趨平靜，而各方都可以從中受益」。

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另一方面，英國脫歐問題一直困擾金融業，個別銀行去年更因應脫歐的不確定性作出特別撥備。即使英國與歐盟上月達成貿易協議，但雙方被指在金融服務業上都未有清晰的論述。

韋浩思指，該行仍待英國與歐盟就金融服務業的關係作出更明確指示，他估計英國可能在某方面尋求一些分別，但即使想達到分歧，仍然要致力爭取在各方面保持接近，相信會更合符雙方利益。

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編輯：趙穎妍