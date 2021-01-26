【美股焦點】美股季績殺到 周二兩大重磅股業績前瞻

今周將踏入美股業績期，周二（26日）開始多隻重磅股份將會公布上季業績，包括微軟（MSFT）、AMD（AMD）、強生（JNJ）、星巴克（SBUX），當中市場關注微軟及AMD業績，華爾街普遍認為在雲服務及個人電腦需求持續強勁下，業績或能超出預期。

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一、微軟

雖然微軟在今年起不再提供全年具體的收入及盈利指引，但仍然會透露三大主要業務的季度前景，在上季的財報電話會議上，首席財務官艾米（Amy Hood）預期當季的生產生及商業部門（Productivity and Business Processes），即包括Office及Linkedln的銷售額為127.5億美元至130億美元; 雲業務（Intelligent Cloud）為135.5億至138億美元，個人電腦（Personal Computing）為132億至136億美元。

綜合三大業務，管理層預期收入最高可達404億美元，而華爾街分析師普遍預期其營收為402億美元，增長9％，每股收益為1.64美元。Wedbush分析師Dan lves上周末重申對微軟「跑贏大市」的評級，同時將目標價由260美元提升至270美元。他認為在Azure雲服務的需求下，微軟將能打破市場的盈利預期。

部份周二公布業績的股份（見下圖）

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二、AMD

晶片製造商AMD同日亦會公布上季盈利，投資者關注AMD能否從競爭對手英特爾（Intel）手上取得更大市場份額，尤其是英特爾公布易帥消息，由雲計算軟件公司VMware行政總裁蓋爾辛格（Pat Gelsinger）接任。

分析師預期AMD第四季經調整後每股收益為47美分，銷售額為30.2億美元。情況與微軟相似，AMD同樣受惠於強勁的個人電腦銷售，花旗銀行分析師Christopher Danely周一在一份客戶報告中表示，由於英特爾產品較弱，令AMD電腦及數據中心芯片銷售受惠更多，預期股價會業績公布後上揚，他又預期今年下半年對電腦的需求放緩。

華爾街普遍看好AMD的股票，有60%分析師將該股評定為買入或同等水平，但平均目標價接近每股96美元，意味現價的潛在升幅只有不足2%。

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