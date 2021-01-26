【新股IPO】健倍苗苗2161招股抽唔抽 分銷保濟丸最為人熟悉 認購前告訢你的五大不可不知

由雅各臣（02633）分拆上市的健倍苗苗（新上市編號：02161）今日起招股，旗下產品好多大家都耳熟能詳，甚至是用家，但對於該股上市又是否能吸引大家？

一. 招股詳情

健倍苗苗計劃發售4,468.6萬股股份，招股價為1.2元，每手2,000股，入場費為2,424.18元。由周二（26日）至周五（29日）招股，2月5日掛牌；中國銀河國際證券(香港)為獨家保薦人。

二. 業務

健倍苗苗為香港保健品分銷，健倍苗苗分銷著名品牌包括保濟丸。此外還經營20個主要品牌，包括唐太宗、何濟公等9個自主品牌，另有11個第三方品牌，如德國秀碧、德國美德瑪、瑞士倍髮加等。

三. 集資用途

集資所得其中47.2%將用於為品牌中藥的組合開發及品牌管理提供資金；43.4%將用於作為發展第三方品牌產品組合增長策略的一部分，為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金；9.4%為補充營運資金及用於一般企業用途。

四. 集資5360萬僅1060萬落袋

公司預計分拆集資5360萬元，但扣除上市開支後，公開發售所得款項淨額最少僅為1060萬元。

五. 雅各臣股東可獲分派股份

雅各臣公布，就建議分拆健倍苗苗在主板上市宣布派發有條件特別中期股息，每持有8股可獲分派1股健倍苗苗，涉及實物分派共約2.42億股，佔健倍苗苗完成發行後股本27.1%。

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記者：張以正